اخبار الخليج

البنك المركزي السعودي يقرر رفع الفائدة بمقدار 0.25% نقطة أساس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي السعودي يقرر رفع الفائدة بمقدار 0.25% نقطة أساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزي السعودي، الأربعاء، رفع سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 0.25%  نقطة أساس.

كان مصرف قطر المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة للإيداع بمقدار 0.25% ليصبح 5.25%، والإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.75%، اعتبارا من غد الخميس.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%. ، ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا