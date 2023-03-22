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الشورى السعودي: إلزام الجهات الحكومية باستخدام اللغة العربية لتعزيز الهوية

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع "نظام تعزيز استعمال اللغة العربية"، الذي يهدف إلى الالتزام باللغة العربية من خلال حث الجهات الحكومية وغير الحكومية على استعمالها.

ويهدف المشروع أيضا  إلى وضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، وزيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهوية المجتمع السعودي، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل، يعزِّز استعمال اللغة العربية.


وناقش مجلس الشورى" في جلسته أمس الثلاثاء،  تقرير المركز السعودي للأعمال، حيث أبدى الأعضاء عددا من الآراء حيال التقرير.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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