شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة أمريكا فى بغداد تدعو لاتخاذ إجراء عاجل للحفاظ على مصادر مياه العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت السفيرة الأمريكية فى بغداد، إلينا رومانوسكى اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراء عاجل للحفاظ على مصادر مياه العراق .

وقالت رومانوسكى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - " إنه منذ آلاف السنين، غذى نهرا دجلة والفرات المجتمعات فى المنطقة ومنحنا واحدة من أعظم حضارات العالم"، مؤكدة أنه يجب على جميع المستفيدين من هذه المياه اتخاذ إجراء عاجل للحفاظ على مصادر المياه في هذه الأوقات الصعبة .

وفى وقت سابق، دعا رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم اليوم الأربعاء، إلى اعتماد ملف الخزين المائى كملف سيادى.