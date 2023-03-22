شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، أبناء شعبه فى الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك.

ودعا أبو مازن، الله عز وجل، أن يعيد الشهر الفضيل على الشعب الفلسطينى وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يتغمد شهداء شعبه بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

ورجا الرئيس الفلسطيني، أن يكون رمضان شهر خير ويمن وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، ويحقق تطلعات شعوبها إلى النماء والتطور.

