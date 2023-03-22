السلطات التونسية: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود وضبط 3 إرهابيين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية، وتضبط ثلاث أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الأربعاء، أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بالقصرين من ضبط 30 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وأضاف أنه في إطار التصدي للعمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة إقليم صفاقس من ضبط 10 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وفي سياق آخر، أوضح المتحدث أن وحدات تابعة لإقليم الحرس الوطني بتطاوين تمكنت من ضبط 3 أشخاص، أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي ومحكوم على اثنين منهما بالسجن لمدة أربع سنوات، والثالث محكوم بسنتين.. وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.