شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد جاهزية كل قطاعاتها لاستقبال شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية جاهزية كافة قطاعاتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجارى بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أنه تم تجهيز المساجد والجوامع وصيانة المكيفات والأجهزة الصوتية وكذلك دورات المياه حتى يتمكن المصلون من أداء العبادة فيها بكل خشوع وطمأنينة، وتنفيذ عدد كبير من البرامج الدعوية والعلمية، وتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في 60 دولة حول العالم، سعيًا من الوزارة للقيام بالمهمة المناطة بها على الوجه الأكمل.

وأضافت أنها أكملت كافة التجهيزات لتنفيذ البرامج الخاصة بالوزارة خارج المملكة، والتي تضمنت برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، حيث تم تخصيص خمسة ملايين ريال لتنفيذ المشروع بـ40 دولة، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، حيث تم رفع المخصص المعتمد للمشروع من 200 طن إلى 500 طن ليتم توزيعها على 60 دولة.

وأشارت إلى أن التجهيزات شملت أيضا برنامج الإمامة في الخارج، حيث بلغ عدد الدول المستفيدة من البرنامج 18 دولة، وتم إيفاد 54 إماما بناء على الطلبات التي وردت من الدول التي سينفذ فيها البرنامج بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج.

وزودت الوزارة الملحقيات الدينية والمراكز التابعة للوزارة بالخارج بمليون نسخة من الإصدارات المختلفة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وكذلك مشاركة دعاة الوزارة بالخارج وخريجي الجامعات السعودية في برامج دعوية علمية لتوعية الناس في أكثر من 100 دولة حول العالم بأحكام وفضائل الشهر، وطرح موضوعات في الأمن الفكري وترسيخ الوسطية والاعتدال ونشر مفاهيم التسامح.

ونوهت بأنها جهزت 83 ألفا و439 جامعا ومسجدا بعموم مناطق المملكة بالتأكد من صيانتها ونظافتها وصيانة الأجهزة وتوفير مواد النظافة، وإطلاق 6760 برامجا وفعالية وأنشطة خاصة بشهر رمضان في مساجد وجوامع المملكة، تشمل دروسا وكلمات ومحاضرات وندوات وجولات دعوية ودورات تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتوعية بآداب وأحكام الصيام.

وهيأت الوزارة المواقيت ومساجدها بكافة المستلزمات التي تضمن اكتمال الخدمات باستقبال المعتمرين، وتكليف عدد من الدعاة والمترجمين عبر كبائن التوعية المنتشرة في المواقيت وتوزيع المطبوعات العلمية والدعوية الخاصة بمناسك العمرة، وتنفيذ أكثر من 8 ملايين من الأعمال والمناشط والبرامج التوعوية للمعتمرين والزوار ضمن خطة الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة في شهر رمضان المبارك.