شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الصومالى: مقتل 3 آلاف إرهابى خلال العمليات العسكرية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الدفاع الصومالى عبد القادر محمد نور، اليوم الأربعاء، مقتل 3 آلاف عنصر إرهابى، على أيدى القوات المسلحة الوطنية خلال العمليات العسكرية الجارية فى البلاد.

وقال وزير الدفاع الصومالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية - إنه "منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد المتمردين، تمكّن الجيش الصومالى بالتعاون مع المقاومة الشعبية خلال الأشهر الستة الأخيرة، من تصفية 3 آلاف عنصر متشدد، كما أصيب 3 آلاف و700 عنصر إرهابي"، مضيفا أن "القوات المسلحة الصومالية حررت كافة مناطق ولاية هيرشبيلى (إقليمى هيران وشبيلى الوسطى)، كما تمت استعادة معظم مناطق ولاية غلمدغ (جنوب مدغ، وغلغدود)".

وأشار إلى أن الحكومة الصومالية فرضت على قادة المليشيات الإرهابية، عقوبات مالية، وتم تجميد جميع حسابات المتشددين، ما أدى إلى هزيمة المتطرفين في جميع المعارك التي تجرى بجنوب ووسط البلاد.

