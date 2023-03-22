شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 10 إرهابيين فى كركوك شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأربعاء، القبض على 10 إرهابيين، عملوا ضمن ما يسمى كتبية الانتحاريين فى محافظة كركوك، شمالى البلاد.

وذكر بيان للخلية - أوردته الوكالة العراقية للأنباء - أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب)، عمل اثنان منهم بما يسمى كتبية الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتديا الأحزمة الناسفة، فيما عمل ما تبقى من الملقى القبض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية و المواطنين".

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن العراقي من إلقاء القبض على 11 إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق المادة (4 إرهاب) في 3 محافظات (كركوك، ونينوى، والأنبار).