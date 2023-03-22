شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: غدا بدء التسجيل لـ"الاعتكاف" بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوهت الرئاسة العامة لشئون الحرمين، على حسابها بتويتر، إلى أن مواعيد التسجيل الإلكتروني في خدمة الاعتكاف لرمضان، عبر تطبيق "نُسك"، تبدأ غداً الخميس غرة شهر رمضان المبارك، وتنتهي باكتمال العدد المسموح به.

وشددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى على ضرورة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام لتنظيم عملية الاعتكاف والعبادة.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين: "ليكون اعتكافك نظامياً، وعبادتك سهلة ميسرة في جو إيماني مستقر، بادر بالتسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام".

وكانت رئاسة شؤون الحرمين، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تجهيز مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام استعدادا لاستقبال المعتكفين أواخر شهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ، إن المواقع تكفي لاستقبال نحو 2500 معتكفا وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام.

وأضاف السديس أن الرئاسة هيّأت توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم.

ومن جهة أخرى، تواصل الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي جهودها خلال شهر رمضان المبارك من خلال توفير متطوعين بمختلف الاختصاصات لخدمة قاصدي المسجد النبوي، ومن الأعمال التي يقوم بها المتطوعون المساندة في تنظيم الحركة وتبخير وتطييب المسجد النبوي، وتوزيع وجبات الإفطار للصائمين، ومساندة وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تقديم الرعاية والتوعية الصحية، والاستعداد لنقل الحالات الطارئة للمستشفى، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وصحة المدينة.