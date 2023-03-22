شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تيار الحكمة العراقى يدعو لاعتماد ملف الخزين المائى كملف سيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم اليوم الأربعاء، إلى اعتماد ملف الخزين المائى كملف سيادى.

وقال الحكيم - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن مؤشرات الخطر في تصاعد مستمر فيما يخص الخزين المائي في العراق وفقاً لتقارير الجهات والشخصيات المختصة، مع استمرار السياسات التي تنتهجها دول المنبع، ما يتطلب المزيد من أساليب الضغط والتفاهم مع تلك الدول وبشكل عاجل".

وحث الحكيم على اعتماد استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها وتطويرها واعتماد السياسات والآليّات الحديثة التي تهدف إلى الترشيد.