شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى سورى: إسرائيل نفذت عدوانا جويا بالصواريخ استهدف محيط مطار حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى سورى أن إسرائيل نفذت فجر اليوم الأربعاء، هجومًا جويًا بالصواريخ استهدف محيط مطار حلب الدولى، ونقل التلفزيون السورى عن المصدر العسكرى قوله إن القصف الإسرائيلى أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية بالمطار.

يأتي هذا القصف بعد أسبوعين من تنفيذ ضربة إسرائيلية سابقة في السادس من مارس الجاري، أدت إلى وقوع أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة أيضا.

وأكد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، أن الغارة الإسرائيلية على مطار حلب الدولى، استهدفت شحنات المساعدات لمتضررى الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد مؤخرا، وأودى بحياة الآلاف.