شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبحث مع مسؤل صينى جهود إحياء مسار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور رشاد محمد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، خلال لقائه، الثلاثاء، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية تشاو تشنج، مُستجدات الأوضاع المحلية، والجهود الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ودور الصين في تعزيز السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك مساعيها الأخيرة التي أفضت إلى الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية، وإيران، وبما يضمن احترام طهران لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى بالعلاقات الثنائية مع الصين، ومواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته وحكومته الشرعية، والتخفيف من معاناته الإنسانية التي تسببت فيها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.