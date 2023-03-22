شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى عنصرية ومستفزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية التصريحات الصادرة مؤخرًا عن وزير المالية الإسرائيلي حول الشعب الفلسطيني، ووصفتها بالعنصرية.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة ورفض التصريحات المستفزة عمدًا الهادفة لضرب الحل السلمي على أساس الدولتين، وصب الزيت على النار المشتعلة أصلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش قد أطلق تصريحات عنصرية منتصف الشهر الجارى أنكر فيها وجود الشعب الفلسطينى.