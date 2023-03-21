شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجي" يدين تصريحات وزير مالية إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التصريحات المُسيئة والعنصرية من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق، واستخدامه لخريطة مُضللة تتنافى مع الحقائق والقانون الدولي.

وأكد البديوي - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء السعودية (واس)، اليوم/الثلاثاء/ - ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، وأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد البديوي، على ثبات مواقف دول المجلس تجاه القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.