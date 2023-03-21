شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق، واستخدامه لخريطة مضللة تتنافى مع الحقائق والقانون الدولي.



وأكدت وزارة الخارجية العمانية - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العمانية - رفضها التام لمثل هذه التصريحات والأعمال الاستفزازية غير المسؤولة التي تمثل انتهاكًا صريحًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بردع هذه الممارسات التحريضية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.



وشددت الوزارة العمانية على دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل بما يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.