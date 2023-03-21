شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين واليمن يعلنان الخميس غرة شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين أن يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهر شعبان، وأن بعد غدٍ الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن الهيئة اجتمعت مساء اليوم الثلاثاء ولم يتقدم للهيئة أحد بالشهادة برؤية الهلال، وبناء على ذلك فيكون يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهـر شعبان.

وفي السياق، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.