شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى المغربى يرفع سعر الفائدة الرئيسى 50 نقطة أساس ليصل 3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 3%، وذلك لتفادى حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

وقال البنك في بيان، إن مجلس بنك المغرب، سيواصل تتبع تطور الظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على المستوى الوطنى أو الدولى.

وفي أعقاب آخِر اجتماعين فصليَيْن برسم السنة المالية 2022، أقرّ مجلس بنك المغرب زيادتيْن متتاليتين في سعر الفائدة الرئيسي ليستقر في 2,5 % عند ديسمبر 2023، بعد أن كان في مستوى 1.5 % في يونيو 2022.