شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الورم الشحمي على الظهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الورم الشحمي على الظهر عبارة عن كتلة دهنية تنشأ بسبب تكتل الأنسجة الدهنية تحت الجلد في الظهر، خاصة عند الرقبة، مع التقدم في العمر.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية، إنّ الورم الشحمي لا يدعو للقلق غالبا؛ حيث إنه ورم حميد، ولكنه قد يتطور إلى ورم خبيث يعرف باسم "الساركوما الشحمية"، وفي هذه الحالة يسبب الورم ألما ضاغطا. ويمكن التحقق من الإصابة بالساركوما الشحمية بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي.



وأردفت الرابطة أن هناك عدة طرق لإزالة الورم الشحمي على الظهر، مشيرة إلى أن الإجراء الأكثر شيوعا لإزالة الورم الشحمي هو إجراء جراحي غير معقد يتم فيه إزالة الدهون وغلاف النسيج الضام من خلال شق صغير في الجلد، وذلك تحت تأثير التخدير الموضعي.

وبدلا من ذلك، يمكن إزالة الورم الشحمي عن طريق شفط الدهون، ويعد هذا الإجراء مناسبا بشكل خاص للأورام الشحمية الكبيرة.