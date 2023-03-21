شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الأردنى يؤكد ضرورة المضى بمشروعات التعاون الثلاثية الأردنية المصرية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، في مكتبه بمقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن المندلاوي، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس دكتور أحمد الخلايلة، ومساعد رئيس المجلس ذياب المساعيد.

كما أكد الصفدي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة خدمة لصالح الشعبين الشقيقين، ولقضايا أمتنا المركزية.



وأشار إلى حرص الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني على وحدة العراق واستقراره، مشدداً على أننا سنبقى داعمين للأشقاء في مساعيهم لاستعادة مكانتهم ودورهم الطبيعي في محيطنا وإقليمنا.

من جهته.. ثمن المندلاوي الدور الأردني ووقوفه إلى جانب العراق في أصعب الظروف، خلال فترتي الحصار والحرب على الإرهاب، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

فيما أكد الدكتور الخلايلة، على أهمية ومحورية الدور العراقي في المنطقة، مشيرا إلى أن العراق القوي الآمن يشكل مصلحة وقوة لأمته، مثلما شدد على أهمية ترجمة العلاقة الأخوية إلى خطوات عملية يجني ثمارها الشعبان الشقيقان.