شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحادان الأوروبي والإفريقي يبحثان احتياجات المهاجرين واللاجئين فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الاتحادان الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة جهود تلبية الاحتياجات الملحة للمهاجرين واللاجئين في ليبيا، وتحسين أوضاعهم المعيشية هناك.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، في أعقاب اجتماع فرقة العمل الثلاثية بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة المعنية بحالة المهاجرين واللاجئين في ليبيا في بروكسل.

وذكر البيان: "الاجتماع شهد حضور مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون ومفوض الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي ميناتا سيسوما ساميت والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي ومدير المنظمة الدولية للهجرة الجنرال أنطونيو فيتورينو؛ حيث بحث المُشاركون سبل تعزيز أولويات فريق العمل على أرض الواقع.

وأعاد أعضاء فريق العمل الثلاثي، التأكيد على التزامهم بدعم جهود السلطات الليبية لمعالجة الاحتياجات العاجلة على أرض الواقع، مع التعهد بتكثيف العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الأخرى من أجل زيادة ودعم تطورات الأطر القانونية والسياسية غير التمييزية للمهاجرين واللاجئين، بناء على المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الأفريقي وحقوق الإنسان، بهدف حماية الأرواح وإنقاذها.

وأكدوا استعدادهم الكامل لمساعدة السلطات الليبية لضمان بدائل عملية مثل إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين أو الإقامة في مراكز الاستجابة للمهاجرين، حيث يمكنهم تلقى الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة الصحية بحسب البيان.

وأضاف: "أن المشاركين في الاجتماع دعوا أيضًا السلطات الليبية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لا سيما من خلال تسهيل جهود المقاضاة الفعالة ومنع مخاطر إعادة الاتجار بالبشر والاختفاء، كما وافق الفريق على دعم رفع مستوى الوعي حول مخاطر الرحلات على طول طرق الهجرة والبحث عن حلول دائمة للمهاجرين واللاجئين".