شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يتوجه إلى تركيا فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، البلاد متوجها إلى تركيا، على رأس وفد، في زيارة رسمية.