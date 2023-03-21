شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يتوجه إلى تركيا فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، البلاد متوجها إلى تركيا، على رأس وفد، في زيارة رسمية.
ووفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، فإن رئيس الوزراء العراقي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا لبحث عدة ملفات مهمة تخص العلاقات العراقية والتركية، فضلا عن سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي البناء بين البلدين الصديقين؛ ليشمل مختلف المجالات؛ تحقيقا لتطلعات الشعبين الجارين في التقدم والازدهار.