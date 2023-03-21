شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من ملك السعودية لأمير الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة جوابية موجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات.