شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: الجامعة العربية الحاضنة الأم لكل الدول العربية وبيتهم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمناسبة حلول الذكرى الـ 78 لتأسيس الجامعة التي تم تأسيسها في 22 مارس 1945.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الهام الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وتنسيق الجهود العربية المشتركة في ظل التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة العربية، والتي تتطلب المزيد من التضامن والتعاضد العربي على كافة المستويات، أكثر من أي وقت مضى .

وقال رئيس البرلمان العربي إن جامعة الدول العربية وعلى امتداد مسيرتها التاريخية الطويلة، والتي تجعلها الأقدم تاريخياً بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، تعد الحاضنة الأم لكل الدول العربية، وبيت العرب الكبير الذي يحتضن كافة مشروعات التكامل العربي.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن ما قدمته جامعة الدول العربية على مدار العقود الماضية، ساهم بشكل حثيث -وما يزال- في لم الشمل العربي، خاصة في أوقات المحن والأزمات، مثمناً الجهود التي تقوم بها من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب العربي الكبير في الأمن والاستقرار والرخاء.