شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": معركة الكرامة أثبتت أن التلاحم العربى الفلسطينى قاد إلى النصر على جيش الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضحت "فتح" - في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في الذكرى الـ 55 لمعركة الكرامة، التي تصادف، اليوم، 21 مارس من كل عام - أن قرار وإرادة الصمود ومواجهة عدوان جيش الاحتلال، رغم اختلال ميزان القوى العسكري، هو الذي قاد إلى تحقيق النصر على الجيش الذي كان يقال له إنه "لا يُهزم".

وذكرت "فتح": لقد حققت مجموعة قليلة من فدائيي فتح وفصائل الثورة الفلسطينية، التي تلقّت الدعم والإسناد من أشقائها في الجيش الأردني معجزة عسكرية، خصوصا إذا أخذنا بالاعتبار حجم القوة العسكرية الإسرائيلية المعتدية، بما لديها من دبابات ومجنزرات وغطاء مدفعي وسلاح جو .

وأكدت أن الفدائيين، الذين لم يكن لديهم سوى الأسلحة الفردية البسيطة، قد صنعوا النصر لأنهم تسلحوا بإرادة القتال والصمود والإيمان بأنهم يقاتلون من أجل قضية عادلة وحق شعبهم في الحرية والاستقلال الوطني .

وأشارت "فتح" إلى أن معركة الكرامة تشكل لحظة تاريخية مضيئة،يجب أن تبقى حية في ذاكرة الشعب الفلسطيني وفي ذاكرة الشعب الأردني الشقيق الشريك في صناعة هذه اللحظة، وفي ذاكرة الأمة العربية لتكون محفزا لنهوضها، وتحقيق وحدتها، في وجه كل أشكال العدوان والهيمنة .

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتلاحم وعدم السماح للانقسام بأن يستمر، لأنه وصفة من صنع إسرائيل وداعميها، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لإلحاق الهزيمة بالاحتلال وتحقيق هدف الحرية والاستقلال.