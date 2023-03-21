شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترحب باتفاق الحوثيين مع الفريق الحكومى اليمنى لتبادل 887 أسيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الولايات المتحدة، باتفاق الحوثيين مع الفريق الحكومي اليمني على عملية تبادل 887 أسيرا خلال مفاوضات في جنيف.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه بموجب الاتفاق، سوف يطلق الطرفان سراح 887 معتقلا على صلة بالحرب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة المهمة تعزز البيئة الإيجابية التي خلقتها الهدنة في اليمن والتي أوقفت القتال فعليًا خلال الأشهر الـ 11 الماضية.

وثمنت واشنطن، جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على عملهم الشاق في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أنه على مدى العام الماضي وبفضل الدبلوماسية الأمريكية النشطة والمستمرة، شهد اليمن أدنى مستوى من العنف منذ بدء الحرب قبل أكثر من عقد، مؤكدا: "لا نزال ملتزمين بالبناء على هذا العمل لإحراز تقدم في حل دائم للصراع".

وبدأت هذا الشهر مفاوضات في برن بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد ثمانية سنوات من الحرب.

وقد أنجز مفاوضو الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى في سويسرا، أمس، اتفاقا على تبادل 887 أسيراً ومحتجزاً بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام، برعاية أممية، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.