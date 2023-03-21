شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تجهز مواقع لاستقبال 2500 معتكف داخل المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس - وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - إن المواقع تكفي لاستقبال نحو 2500 معتكفا وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام.

وأضاف السديس أن الرئاسة هيّأت توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم.