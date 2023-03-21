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رئاسة شؤون الحرمين تجهز مواقع لاستقبال 2500 معتكف داخل المسجد الحرام

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس - وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" - إن المواقع تكفي لاستقبال نحو 2500 معتكفا وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام.

 

وأضاف السديس أن الرئاسة هيّأت توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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