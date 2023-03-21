شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيًا من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحد عشر فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة .

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في محافظة "نابلس" في شمال الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال ثلاثة من بلدة "اليامون" غرب محافظة "جنين" إلى الشمال من "نابلس".

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال فلسطيني من مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال ثلاثة من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة.