شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: الفلسطينيون هم ذاتهم الكنعانيون الذين سكنوا أرض فلسطين منذ 5 آلاف سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الاثنين، إن الفلسطينيين هم ذاتهم "الكنعانيون" الذين سكنوا الأرض الفلسطينية منذ أكثر من خمسة آلاف سنة ولم ينقطع وجودهم عنها ليوم واحد.

جاء ذلك ردًا على تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي المُتطرف بتسلسئيل سموتريتش في فرنسا، والتي أنكر فيها وجود تاريخ أو ثقافة أو شعب فلسطيني.

ووصفت الحركة، على لسان المُتحدث باسمها وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمى، تصريحات سموتريتش بأنها عنصرية وحاقدة وفاشية، وتدلل على النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية التي تنكر أصلا وجود الشعب الفلسطيني.

وشدد القواسمي، على أن الفلسطينيين هم الحقيقة الراسخة على هذه الأرض، وسيبقون حتى كنس الاحتلال الإسرائيلي عن أرضهم.

وأضاف القواسمي أن سموتريتش ينظر إلى نفسه بالمرآه، ويرى حقيقته فيقوم برمي الاتهامات على الفلسطينيين.