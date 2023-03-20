شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجي" يؤكد أهمية العلاقات مع روسيا والهند في المجالات كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الروسية والخليجية - الهندية في المجالات كافة بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي اليوم الإثنين مع سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون المغتربين في جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد كلا على حدة، حيث تم تبادل الآراء حول عددٍ من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.