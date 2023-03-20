شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لإطلاق سراح 887 أسيرا ومختطفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الوفد التفاوضي الحكومي اليمني وجماعة الحوثي في ختام جولة المفاوضات حول ملف المحتجزين والأسرى والمختطفين، اليوم، بمدينة برن السويسرية على إطلاق سراح أكثر من 887 أسيراً ومختطفا كمرحلة أولى يتبعها مراحل أخرى وصولاً إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل.



وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة المفاوضات ماجد فضائل - في تصريح أوردته قناة (اليمن) الفضائية اليوم الاثنين - إن جولة المفاوضات التي بدأت في الـ 11 من شهر مارس الجاري واختتمت اليوم، ، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، توصلت إلى اتفاق يشمل أكثر من 887 أسيراً ومختطفاً بينهم اللواء ناصر منصور هادي، واللواء محمود الصبيحي، وعدد من أبناء عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح ونائب رئيس الجمهورية السابق علي محسن صالح.



وأضاف فضائل”كما تضمن الاتفاق الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، وعدد من القادة العسكريين والمدنيين، والعشرات من المحكومين، وعدد من أسرى تحالف دعم الشرعية في اليمن”.



وجدد التأكيد على حرص الحكومة اليمنية على إطلاق كافة المختطفين والأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم .