شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1444 هجرية الموافق 21 مارس 2023 بعد صلاة المغرب، وذلك فى دائرة القضاء فى أبوظبي برئاسة عبدالله سلطان بن عواد النعيمى وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.