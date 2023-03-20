شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1444 هجرية الموافق 21 مارس 2023 بعد صلاة المغرب، وذلك فى دائرة القضاء فى أبوظبي برئاسة عبدالله سلطان بن عواد النعيمى وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن جميع المحاكم الشرعية في الدولة تقوم بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة ومدينة العين والظفرة متابعة مهمتها الشهرية فى جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.