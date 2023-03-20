شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الاستقلال.. وزير داخلية تونس يشرف على موكب تحية العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرف وزير الداخلية التونسى كمال الفقي، اليوم الإثنين، على موكب تحية العلم أمام مقر الوزارة، على أنغام النشيد الوطني، الذي قام بعزفه الطاقم الموسيقي الشرفي لوزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى 67 لعيد الإستقلال، وفق إذاعة شمس التونسية.

وأفادت الداخلية في بيان لها، أن كمال الفقي كان مرفوقا بعدد من الإطارات الأمنية العليا.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إنها تجدد العهد لبذل الجهد من أجل المحافظة على مكتسبات الوطن ورعاية مصالحه بما يستجيب لآمال الشعب وتطلعاته المتجددة عبر التاريخ لتعزيز سيادة تونس ومناعتها، وذلك بماسبة إحياء الذكرى 67 لعيد الإستقلال.

وأفادت الديبلوماسية التونسية في بيان لها، إنها تُحيي بكلّ فخر واعتزاز، الذكرى السابعة والستين لعيد الإستقلال المجيد، واعتبرتها مناسبة لتخليد تضحيات أجيال من التونسيين والتونسيات ناضلوا من أجل نيل الاستقلال وبناء دولة وطنية ذات سيادة يتمتع مواطنوها بالحرية والعدالة والكرامة.

وذكرت بالتضحيات الجسام والدور المحوري الذي لعبته الدبلوماسية التونسية في الاعتراف دوليا بتونس وارساء علاقات أخوة وصداقة وتعاون مع كافة شركائها.