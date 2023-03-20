شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعراض التهاب الجلد التأتبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحفز بعض العوامل التهاب الجلد التأتبي (Atopic dermatitis) المعروف أيضا باسم الإكزيما التأتبية.

وقالت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية والحساسية إن هذه العوامل هي: المنسوجات مثل الصوف والتعرق الشديد ودخان التبغ وظروف الطقس غير المناسبة مثل الرطوبة والهواء الجاف أو البارد وتقلبات درجة الحرارة الشديدة والعناية الخاطئة بالبشرة كاستخدام مستحضرات العناية المحتوية على مواد عطرية أو مواد حافظة مهيجة للبشرة.



وتشمل العوامل أيضا مسببات الحساسية مثل شعر الحيوانات وعث الغبار المنزلي وحبوب اللقاح وبعض الأطعمة مثل الحليب البقري والمكسرات والقمح والصويا والأسماك والبيض، إضافة إلى العوامل النفسية مثل التوتر النفسي.

وتظهر أعراض التهاب الجلد التأتبي في احمرار الجلد والحكة وظهور بثور بها قيح.

ويمكن تخفيف هذه الأعراض بواسطة الكريمات المرطبة للجلد مثل الكريمات المحتوية على اليوريا أو الجليسرين، وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الأدوية المحتوية على الكورتيزون، هذا بالإضافة إلى تجنب العوامل المحفزة للالتهاب.

التهاب الجلد التأتبي هو التهاب جلدي مزمن أو متكرر بشكل مزمن يحدث في صورة نوبات. وسبب هذا الالتهاب غير معلوم على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى عوامل وراثية واضطراب حاجز الحماية الطبيعي للجلد.