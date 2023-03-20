شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علامة صغيرة لسرطان الرئة يمكن رؤيتها على اليد اليمنى.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشير التقارير الطبية إلى أن سرطان الرئة هو السبب الرئيسي الأول للوفيات الناتجة عن السرطان حول العالم.

ويعد المدخنون الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، رغم أن المرض يمكن أن يصيب أيضا أولئك الذين لم يدخنوا مطلقا.



ولا يتسبب سرطان الرئة عادة في ظهور أعراض في مراحله الأولى. ومع تقدم الحالة، يمكن أن تبدأ العلامات التحذيرية في الظهور.

أوضح طبيب الأورام السريري الدكتور نيل بايمان أن تكاثر الخلايا غير الطبيعية يمكن أن يشكل كتلة في الرئة، تعرف باسم الورم.

وأشار الدكتور بايمان إلى أن هناك نوعين رئيسيين من سرطان الرئة، الأول هو سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وهو النوع الأكثر شيوعا ويمثل 90% من الحالات.

وتشمل سرطانات الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة سرطان الخلايا الحرشفية والسرطان الغُدّي وسرطان الخلايا الكبيرة.

ويُعرف النوع الثاني بسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة، والذي يمكن أن يمثل 10% أو أكثر من الحالات.

ويمكن أن تشمل مؤشرات الإصابة بسرطان الرئة "تعجر الأصابع" في اليد اليمنى، كما تشير مؤسسة Macmillan Cancer Support.

ويوصف تعجر الأصابع بـ "أن أطراف الأصابع تصبح أكثر انحناء أو أكبر حجمًا". ويمكن أن تتضخم نهايات أطراف الأصابع في أي من اليدين، إلا أنها تحدث غالبا في اليد اليمنى.



ويُعتقد أن تعجّر الأصابع ناتج عن زيادة تدفق الدم إلى منطقة الأصابع، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة في أطراف الأصابع، ولكن ليس من الواضح تماما سبب حدوث ذلك.

وتميل التغييرات في الظفر إلى الحدوث على مراحل، حيث تصبح قاعدة الظفر ناعمة ويصبح الجلد بجوار فراش الظفر لامعا قبل أن تبدأ الأظافر في الانحناء أكثر من المعتاد.

ويمكن أن تشمل علامة أخرى "أقل شيوعا" لسرطان الرئة "ألما في الكتف ينزل أسفل الذراع".

وبشكل أكثر شيوعا، قد تبدو أعراض سرطان الرئة كما يلي:

- سعال لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر

- عدوى في الصدر لا تتحسن، أو عدوى متكررة في الصدر

- الشعور بضيق التنفس والصفير دون سبب



- سعال الدم

- ألم في الصدر أو الكتف لا يتحسن

- صوت أجش لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر

- فقدان الشهية

- فقدان الوزن من دون سبب واضح

- الشعور بالتعب

غالبا ما تُفسير الشفاه الجافة أو المتشققة على أنها ناتجة عن تعرضها للطقس البارد، لكنها في بعض الحالات قد تشير إلى حالة أكثر خطورة.

ويشير الخبراء إلى أن الشفاه الجافة والمتشققة قد تكون عارضا لسرطان الجلد، حيث يتطور هذا النوع من السرطان بشكل أساسي في مناطق الجلد المعرضة للشمس.



ومن المعروف أن من بين أحد الأسباب الأكثر شيوعا لسرطان الجلد هو الأشعة فوق البنفسجية التي تدمر خلايا الجلد. وفي معظم الحالات، يأتي هذا الضوء فوق البنفسجي من الشمس. لذلك، فإن الخطر موجود على أي جزء من الجسم يتعرض لأشعة الشمس.

وكما هو الحال بالنسبة للعديد من أمراض السرطان، فإن التعرف على أعراض سرطان الجلد في أسرع وقت ممكن يمكن أن يكون منقذا للحياة.

ومع وضع هذا في الاعتبار، كشف مارك براون، ممرض الأورام والمؤسس المشارك لـ Dermavitality، عن بعض علامات التحذير المبكرة التي يجب البحث عنها.

ومن الأعراض التي حذر منها براون تشقق الشفتين أو وتعرضها للنزيف.

وقال: "الشفاه الجافة شائعة في الشتاء أو الأشهر الأكثر جفافا، ويمكن أن تكون ناجمة عن التعرض لأشعة الشمس، وعادة ما يتم علاجها عن طريق شرب المزيد من الماء أو استخدام مرهم للشفاه. ومع ذلك، إذا استمرت شفتاك في الجفاف والتشقق بشكل مفرط، أو حتى بدأت بالنزف، فقد يشير ذلك إلى التهاب الشفة الشعاعي، وهو حالة ما قبل السرطان. ويمكن أن يتحول هذا إلى سرطان الخلايا الحرشفية إذا لم يتم علاجه، لذلك يجب أن يلفت انتباه الطبيب العام أو طبيب الأمراض الجلدية أي شفاه جافة لفترات طويلة".



ويحدث التهاب الشفة الشعاعي عندما يكون هناك تلف في الخلايا الظهارية للشفاه ناتج عن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة (UVB أو موجة B).

وهناك ثلاثة أعراض أخرى ستظهر على الجلد يجب ملاحظتها:

بشرة جافة باستمرار

قال براون: "إذا اكتشفت بقعة من الجلد خشنة وجافة باستمرار، فإن الأمر يستحق لفت انتباه طبيبك إليها، خاصة إذا كانت تثير الحكة".

وتظهر سرطانات الخلايا القاعدية على شكل بقع من الجلد المتهيج أو الحكة، ما يعني أن التشخيص مهم.

وأشار إلى أنه في معظم الحالات، عادة ما يكون شيئا أقل خطورة، مثل الإكزيما، ولكن زيارة الطبيب ستكون أفضل لتحديد السبب.

كتل مفاجئة

كشف براون: "لسوء الحظ، يمكن أن يظهر سرطان الجلد بعدة طرق مختلفة، سواء على الجلد أو تحته أو فوقه. وإحدى هذه الطرق هي الكتل التي يمكن أن تكون صغيرة مثل بثرة أو دمل، ما يدفع الأفراد إلى الاعتقاد بأنها ليست أمرا جادا".



وتابع: "عادة، هذا هو الحال، ولكن إذا لاحظت أي زيادة في الحجم أو الشكل أو اللون، يجب عليك الاتصال بطبيبك في أقرب وقت ممكن".

علامات الجلد

أضاف براون: "الزوائد الجلدية طبيعية وليست سرطانية، تتكون من الكولاجين والأوعية الدموية. ولسوء الحظ، يمكن لبعض سرطانات الجلد القاعدية أن تشبه الزوائد الجلدية. ونتيجة لذلك، إذا اكتشفت وجود علامة على الجلد في أي مكان، فمن الأفضل أن تذهب إلى الطبيب العام أو طبيب الأمراض الجلدية واطلب منهم التحقق من ذلك".