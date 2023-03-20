شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب روسي يوضح.. لماذا أصبح العديد من الأمراض يصيب الشباب؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن عددا من أمراض الشيخوخة بدأ يشخص لدى الشباب، فما سبب ذلك وما هي الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بها؟

وفقا له، يجب على الشباب الاهتمام بالتغذية وممارسة الرياضة والنشاط البدني. لأن نمط الحياة يؤثر في الصحة وليس الجينات فقط.



ويقول: "يمنع في جميع أنحاء العالم السماح لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر استخدام أجهزة تسمير البشرة (حمام الشمس أو البرونزاج الاصطناعي)، لأنها من عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد".

ويضيف غالبا ما تشخص إصابة الأطفال بمرض هشاشة العظام.

ويقول: "إذا كانت تغذية الأطفال غير صحيحة ويتناولون المشروبات الغازية المحلاة، فهذا هو الطريق المؤدي إلى هشاشة العظام. كما أن الأطفال الذين يستهلكون الكثير من السكر يحصلون على سعرات حرارية أكثر من تلك التي يحتاجونها للحركة والنشاط، لذلك لا يبنون كتلة عظام طبيعية".

ويضيف، يجب على أولياء الأمور تعليم الأطفال وتوجيههم إلى نمط حياة صحي. ومن الضروري تعليم الأطفال على التغذية الصحية المتوازنة، لأن عادات التذوق تتشكل في مرحلة الطفولة. كما لا ينصح بإجبار الطفل على تناول كل ما في الطبق.

ووفقا له من المفيد تعليم الأطفال على النشاط البدني. لأن عليهم التحرك وليس الخمول.

وفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، تعتبر البقوليات - الفول والبازلاء والفاصوليا والعدس والحمص وغيرها، لذيذة وصحية من جميع النواحي. ويوضح الأسباب.

يشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن هناك سبعة أسباب لإدراج البقوليات في النظام الغذائي.



الأول- البقوليات هي مصدر 30-40 بالمئة من البروتين النباتي. لهذا السبب يحبها النباتيون وخاصة فول الصويا. مع أنها لا تحتوي على فيتامين В12 كاللحوم.

الثاني- البقوليات غنية بالحديد وفيتامين А والزنك والكروم والمغنيسيوم.

الثالث- تحتوي البقوليات على مؤشر منخفض لنسبة السكر. لذلك هي مفيدة جدا لمرضى السكري. وعموما يجب أن تشكل البقوليات ربع النظام الغذائي للأشخاص الذين لديهم ميل للإصابة بداء السكري.

الرابع- البقوليات منخفضة السعرات الحرارية، لذلك يمكن تناولها كل يوم، ولكن بشرط ألا يتجاوز محتوى الكمية التي تؤكل 2000 سعرة حرارية.

الخامس- اللوبياء هي أحد أنواع البقوليات الذي يحتوي على مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للسرطان.

السادس- تشير نتائج بعض الدراسات التي أجريت مؤخرا، إلى أن البقوليات مفيدة للأشخاص المصابين بالنقرس.

السابع- تفيد البقوليات في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم. لذلك يجب أن تكون ضمن نظام غذائي منخفض الملوحة وغني بالخضروات والفواكه والألياف الغذائية وكذلك البروتين والبوتاسيوم من البقوليات.

ويضيف، لتخفيض تكون الغازات من تناول البقوليات يمكن تناول أدوية محتوية على الزموث. ولكن في الواقع هذا العنصر لا يقلل من تكون الغازات بل يزيل الرائحة فقط.