شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: تغيرات في اللسان قد تكشف السرطان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور إيفان كاراسيف أخصائي الأورام أن ظهور طبقة بيضاء لزجة على اللسان قد يشير إلى الإصابة بالسرطان في الجهاز الهضمي.



ويشير الأخصائي في مقابلة مع موقع doctorpiter.ru إلى التغيرات التي تحصل في اللسان يمكن ان تكون علامة على ظهور مشكلات في الجهاز الهضمي.



ووفقا له، اللسان هو بمثابة مرآة صحة الإنسان. تغير لون اللسان وبنيته يمكن أن يشير إلى أمراض المعدة.

يؤكد الطبيب على أن أمراض الجهاز الهضمي يمكن تشخيصها من حالة اللسان، بما فيها السرطان.

ويضيف، في هذه الحالة يتغطى اللسان بطبقة بيضاء كثيفة لزجة، كما قد يشعر الشخص بحرقة وزيادة في إفراز اللعاب. وعندما يعاني الشخص من التهاب المعدة المزمن، يتغطى اللسان بطبقة خفيفة أحيانا رمادية داكنة اللون، ويشعر بالألم بعد تناوله الطعام.

ويشير لون اللسان الأحمر الفاتح وظهور بقع رمادية إلى قرحة المعدة. ويصاحب هذا المرض أعراض مثل التهاب وحرقان في الفم وزيادة في إفراز اللعاب. كما يعاني الشخص من الزرقة (الازرقاق) عندما يتحول لون بشرته في بعض مناطق الجسم إلى اللون الارجواني.

ويضيف: ويتميز التهاب المعدة بظهور طبقة رمادية داكنة لزجة على اللسان يصاحبها جفاف الفم وحرقة وألم بعد تناول الطعام.

يلعب الفيتامين B بمختلف أشكاله، دورا مهما في الحفاظ على صحة الجسم، فضلا عن دعمه للنظام العصبي والجلد والأيض ومستويات الطاقة أيضا.

لذا، يمكن أن يكون نقص فيتامينات B كارثيا على الصحة، خاصة إذا استمر النقص لفترة من الوقت.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين B9، على سبيل المثال إلى الإصابة بفقر الدم الضخم الأرومات، وهو نوع من فقر الدم كبير الكريات.



ولتجنب العواقب الصحية لنقص الفيتامين يجب ملاحظة الأعراض مبكرا. ويقول الخبراء في Johns Hopkins Medicine، إن نسيج اللسان قد ينطوي على علامة محذرة على نقص فيتامين B9.

وأشار الخبراء إلى أن اللسان "الأملس واللين" يدل على نقص فيتامين B9، بالإضافة إلى:

- جلد شاحب

- قلة الشهية

- تذمر

- نقص الطاقة

- التعب بسهولة

- الإسهال



ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين B9 إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء وتشوه خلايا الدم الحمراء في الجسم.

ونظرا لأن خلايا الدم الحمراء مكلفة بنقل الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء، فمن الممكن أن تحدث مشاكل من دون إمدادات كافية من خلايا الدم الحمراء السليمة.

وتشمل الأعراض الإضافية التي يجب الانتباه إليها، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، ما يلي:

- التنفس السريع

- ضيق في التنفس

- الصداع

- عسر الهضم



- الخفقان

- التغييرات المعرفية

و تنصح الهيئة الصحية بمراجعة الطبيب العام إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، حيث يجب "علاجها في أسرع وقت ممكن".

وتضيف الهيئة الصحية: "كلما طالت مدة بقاء الحالة دون علاج، زادت فرصة حدوث ضرر دائم".

أين تجد فيتامين B9؟

تشمل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين B9 البروكلي، وملفوف بروكسل، والهليون، والبازلاء، والحمص، والأرز البني.

إذا وجدت أنك تتناول مثل هذه الأطعمة بانتظام، ومع ذلك تستمر في المعاناة من نقص في الفيتامين، فقد تكون مصابا بمرض الاضطرابات الهضمية، وهو حالة يهاجم فيها جهاز المناعة أنسجتك عندما تتناول الغلوتين، وهذا يضر القناة الهضمية (الأمعاء الدقيقة) لذلك أنت غير قادر على تناول العناصر الغذائية".

ويمكن تشخيص مرض الاضطرابات الهضمية عن طريق اختبار دم محدد يتحقق من وجود الأجسام المضادة الموجودة عادة في دماء المصابين بهذه الحالة.

وإذا كان النقص ناتجا عن نظامك الغذائي، فمن المهم أن تتذكر أن الجسم غير قادر على تخزين B9 لفترات طويلة من الزمن.

وتقول هيئة الخدمات الصحية: "عادة ما يكون مخزون جسمك من حمض الفوليك كافيا لأربعة أشهر. وهذا يعني أنك بحاجة إلى حمض الفوليك في نظامك الغذائي اليومي للتأكد من أن جسمك يحتوي على مخازن كافية من الفيتامين".