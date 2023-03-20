شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات التشريعية فى موريتانيا تجتمع بالأحزاب لتسهيل إجراءات الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التشريعية فى موريتانيا، بمقرها في نواكشوط، مع ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية تسهيل إجراءات الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة مايو المقبل.

ووفقا لوكالة الاخبار الموريتانية، قالت اللجنة عبر حسابها على فيسبوك، إن الاجتماع بحث أيضا "التطبيق الصارم والشفاف للنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية".

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل، وحضر أعضاء لجنة التسيير والأمين العام للجنة.

وتسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو القادم لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب أكثر من 200 مجلس بلدي و15 مجلسًا إقليميًا للمحافظات الـ 15.

يتم فتح باب الترشح يوم 29 من مارس الجاري، وكان أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد لشيخ الغزواني مرسوما جمهوريا بحل البرلمان، تمهيدًا للانتخابات المقررة في 13 مايو المقبل بالتزامن مع الانتخابات البلدية والجهوية.

وتعد هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.