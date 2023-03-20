شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط الكويتية تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطى.. وتؤكد: عمليات الإنتاج لم تتأثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة النفط الكويتية حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في غرب البلاد، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت، قصي العامر، عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث.

ونوه العامر بأن الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة.