شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الزلازل السورى يسجل 19 هزة ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى أن عدد الهزات التى سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 19 هزة ضعيفة، تراوحت قوتها ما بين 1.5 و3.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 36.3 كم.