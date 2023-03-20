شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. بارد بالسعودية سحب بالكويت وغائم في الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

قال المركز الأرصاد الجوية السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.".

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي.

طقس الإمارات يتوقع المركز الوطني الأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. الرياح جنوبية غربية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س. الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **: ** والمد الثاني عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 18:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:36. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:25 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الاول عند الساعة 14:47 والجزر الثاني عند الساعة 03:32 .

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إن طقس اليوم دافئ وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل، مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم غائم جزئياً أحياناً .