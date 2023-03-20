شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يؤكد حرص بلاده على التعاون مع الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، هنأه فيه بثقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

كما وجّه نبيل عمّار لنظيره الجزائري دعوة لتأدية زيارة إلى تونس، معبّرا له عن حرصه للعمل سويا من أجل تعزيز روابط العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات خدمة لمصلحة البلدين الجارين.