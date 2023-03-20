شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الأردنى يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين بلاده والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عمق العلاقات الأخوية والثنائية بين الأردن والجزائر.



جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، في مكتبه بمقر المجلس، اليوم الأحد، السفير الجزائري محمد الشريف كورطة.



وقال الصفدي بمناسبة انتهاء مهام السفير الجزائري كسفير لبلاده في الأردن، إن الأردن والجزائر تربطهما علاقات متجذرة وتاريخية، وتصب دوما في صالح خدمة البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقد شهدت العلاقات الثنائية مؤخراً تطوراً كبيراً عقب لقاء القمة الذي جمع الملك عبد الله الثاني بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.



وأشاد الصفدي بالدور الكبير الذي قدمه السفير الجزائري خلال سنوات عمله سفيراً لبلاده في الأردن، حيث كانت له بصمات واضحة في تعزيز آفاق التعاون المشتركة في المجالات كافة.



ومن جهته، قال السفير الجزائري، إنه فخور بسنوات عمله في الأردن، وقد لمس محبة وأخوة من الأردنيين كافة للجزائر، لافتاً إلى أنه كان حريصاً طوال فترة عمله على تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم الشعبين الشقيقين.



