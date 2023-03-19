شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يبعد ناشطة مقدسية عن الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ناشطة مقدسية عن المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة.



وقالت مصادر من القدس إن محكمة تابعة للاحتلال أبعدت الناشطة فاطمة خضر، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع قابل للتمديد، وذلك بعد استدعائها للتحقيق صباح اليوم.



يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد أبعدت المرابطة عايدة الصبداوي، أمس، عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد، ضمن سلسلة من الاعتقالات الاحترازية التي تنفذها حكومة الاحتلال قبيل شهر رمضان المبارك.