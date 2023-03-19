شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تكشف عن إحياء مدفع الإفطار فى عدد من المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الدفاع بالإمارات، ممثلةً في قيادة الوحدات المساندة، عن إحياء تواجد مدفع الإفطار لشهر رمضان المبارك القادم حيث ستتواجد مدافع الإفطار في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة الظفرة بالإضافة إلى إمارتَي رأس الخيمة وأم القيوين. وفق "البيان" الإماراتية .

وأضافت أنه خلال شهر رمضان سوف ينطلق مدفع الإفطار في عدد من إمارات الدولة إيذاناً ببدء شهر رمضان المبارك وإحياء لتقليد متوارث وحفاظًا على العادات والتقاليد والتمسـك بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه حيث أصبح مدفع شهر رمضان تقليدًا اعتاد على مشاهدته أبناء الإمارات والمقيمين في الدولة خلال الشهر الكريم إيذاناً بانتهاء ساعات الصيام وحلول وقت الإفطار مع أذان المغرب.

وسيتواجد المدفع في مدينة أبوظبي عند جامع الشيخ زايـد وقصر الحصن وحديقة أم الإمارات في منطقة المشرف، وفي مدينة الشهامة بمواقف الفورمولا، وفي مدينة العين سيكون في منطقة زاخر بالقرب من صالة الأفراح وقلعة الجاهلي، وفي مدينة الظفرة فسيكون في حدائق أدنوك.

وأما في إمارة رأس الخيمة، فسيتواجد بكورنيش القواسم عند سارية العلم، وأخيراً إمارة أم القيوين في مسجد الشيخ زايد.