شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تؤكد جاهزية مراكزها التوعوية واستعداداتها النهائية لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإدارة العامة للتوعية الرقمية بالحرمين، جاهزية مراكزها التوعوية وكافة استعداداتها بالمحتوى التوعوي الرقمي؛ لتنفيذ حزمة من البرامج المعتمدة لموسم شهر رمضان المبارك، وأكد ذلك الوكيل المساعد لشؤون التوعية الميدانية للطواف والمسعى والمدير العام للإدارة العامة للتوعية الرقمية الشيخ وحيد بن محمد النحاس. وفق"سبق" .

وأوضح أن التخطيط والاستعداد المبكر بحزمة من البرامج النوعية جرى بعد عقد عدة اجتماعات ودراسة مقترحات تحسينية بما يخدم قاصدي المسجد الحرام، وبما يحقق لهم احتياجاتهم التوعوية المتنوعة وبعدة لغات؛ لإثراء تجربتهم وضمان صحة أداء مناسكهم.

وأفاد مساعد المدير العام للتوعية الرقمية ومدير المراكز التوعوية الشيخ إسماعيل بن عابد العويبدي بأن المراكز التوعوية بأجهزتها التفاعلية وموظفيها الأكفاء بكامل الاستعدادات في تقديم الخدمات التوعوية وتنفيذ البرامج المعتمدة لموسم شهر رمضان المبارك ومنها برنامج (أيامًا معدودات)، والذي يُعنى بجميع ما يتعلق بأحكام الصيام وآدابه بما يلبي الحاجة التوعوية للصائمين في شهر الصيام.