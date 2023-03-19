شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا المدينة".. فيديو تشويقى للمدينة المنورة بالتزامن مع موسم عمرة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم، فيديو تشويقي للمدينة المنورة، تحت وسم أطلقته باسم #أنا_المدينة، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء موسم عمرة رمضان للعام 1444هـ، وبعد الإعلان عن إتاحة مواعيد حجز عمرة رمضان. وفق بيان لوزارة الحج والعمرة.

وتضمن العرض المرئي الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة والنصف، عددا من اللوحات الفنية الفريدة التي تُظهر تطور العمارة الإسلامية في المسجد النبوي، خلال التوسعات المتلاحقة التي شهدتها أروقة المسجد ومناراتها وفناءه ومظلاته، خلال العهد السعودي بداية من العام 1404هـ.

كما استعرض العرض المرئي لمحة تعريفية حول طبيعة المدينة المنورة الزراعية، كونها تشتهر بزراعة النخيل، وينبت في أراضيها أنواع فريدة من التمر مثل تمر العجوة، ومسجد قباء بطابعة المعماري الفريد ولونه الأبيض.

وقدم الفيديو زوايا فنية لروائع الفن الإسلامي المستويات من الزخارف النباتية المطعمة بالخشب والرخام والجرانيت، والأساطين والمحاريب، والسقف المتحرك، ولوحات الخط العربي الفريد على الأسقف والمحاريب والقباب، وقطع الأثرية الفريدة التي يذخر بها المسجد النبوي من قناديل ومحاريب، وذلك في إطار التشويق لزيارة المسجد النبوي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم.