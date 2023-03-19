شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يؤكد للأسد ثقته فى قدرة دمشق على تجاوز محنة الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الأحد، خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات بين البلدين وسبل دفع التعاون والعمل المشترك البناء الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.