شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: المحكمة العليا تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكةـ إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء المقبل حسب تقويم أم القرى، جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا ، وفق "واس" .

وجاء نص الإعلان كما يلى: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ، أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 2 / 2023م، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 21 / 3 / 2023م.

أضاف نص الإعلان: ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.