شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: اجتماع أوروبى لطرح أزمة الهجرة غير الشرعية فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتى، عن أمله في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد، ليكون ذلك مدخل البدء في معالجة كل القضايا الأخرى. وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وبالنسبة لأزمة الهجرة غير الشرعية فقال ميقاتى إنها تمثل مشكلة للبنان وإيطاليا معا، وأضاف "لقد طلبت من رئيسة الحكومة جورجا مِلوني عقد طاولة حوار مشترك يمكن من خلالها لجميع الدول المشاركة تقديم الأفكار والحضور لحل المشكلة بشكل نهائي، هناك اجتماع أوروبي في بروكسل في 15 يونيو المقبل لمناقشة مسألة اللاجئين، آمل أن تكون لحظة مواجهة لملف الهجرة غير الشرعية.

وردا على سؤال للصحيفة الإيطالية، عن أنه على قوارب الهجرة غير الشرعية من لبنان هناك سوريون وعراقيون ولبنانيون أيضًا ،قال ميقاتى: إن المشكلة ليست في اللبنانيين الذين يريدون المغادرة لأنه يمكنهم طلب تأشيرة، لكن المشكلة الأساسية هي غير اللبنانيين الموجودين في لبنان من دون وثائق ويعتمدون على المتاجرين بالبشر.

وقال: "لقد أصبح السماح للناس بالمغادرة من دون إذن عملًا تجاريًا، وعلينا نحن البلدان المعنية التعاون لوقف هده الظاهرة حماية لشعبنا وجيراننا".