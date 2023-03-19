"واس": مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر يخدم ضيوف الرحمن

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، يسهم فى خدمة ضيوف الرحمن وتقليل الازدحام المرورى على الطرق.

وأوضحت الوكالة اليوم الأحد، أن جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية تتواصل فى تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة الذى يستهدف الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030؛ حيث يلعب قطاع الطرق دورًا مهمًا ومحوريًا فى تحقيق مستهدفات هذا القطاع، وذلك من خلال رفع مستوى جودة الطرق.

وأشارت إلى أنه استمرارًا لهذه الجهود يجرى تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، الذى يبلغ طوله 73 كم، ويتضمن 4 حارات فى كل اتجاه، لتحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة؛ حيث يسهم المشروع فى استيعاب الزيادة التى تستهدفها رؤية المملكة 2030 فى خدمة ضيوف الرحمن، وخدمة مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرمة، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة؛ وهو ما يؤكد حجم التكامل بين مختلف قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

يذكر أن استراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور وهى "الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية" وسيسهم هذا المشروع فى تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.